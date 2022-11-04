​​​​​​​انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في ريف درعا الشرقي

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتفجير عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، تزامناً مع مرور سيارة عسكرية، مثبت عليها رشاش مضاد طيران، يرجح أنها للجماعات المحلية في درعا، بالقرب من بلدة كحيل في ريف درعا الشرقي، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد حاد لحالات القتل والاغتيال، خاصة بعد إجراء حكومة دمشق لما تسمى "التسويات"، فبحسب توثيقات المرصد، بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، 464 استهدافاً، جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 404 أشخاص، جلهم من المدنيين والعسكريين التابعين لقوات حكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات".

ويؤكد هذا التصعيد والأرقام الهائلة من عمليات القتل، فشل الحكومة في ضبط الوضع الأمني في المناطق السورية التي فرضت عليها "التسويات"، لا سيما مدينة درعا، كونها خضعت لعمليتي تسوية، أولها كان في 2018 وثانيها في 2021، حيث حولت سياسة الفرض والإجبار المنطقة إلى مرتع لجرائم القتل والاغتيالات دون حسيب أو رقيب.

(د ع)