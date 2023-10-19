​​​​​​​انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة عسكرية لقوات دمشق بدرعا

انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على الطريق العام في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي بالتزامن مع مرور سيارة عسكرية تابعة للمخابرات العسكرية لقوات حكومة دمشق دون إصابتها. بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان

وفي السياق، اندلعت اشتباكات مسلحة بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس بين مسلحين محليين بسبب ما قال المرصد عنه "خلافات داخلية" في مدينة الصنمين دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد 417 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 337 شخصاً، جلهم من المواطنين وعناصر من قوات حكومة دمشق.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه درعا فوضى وفلتاناً أمنياً كبيراً، وزيادة حادة في معدل الاستهدافات والاغتيال، ما يدل على مدى فشل حكومة دمشق في ضبط الوضع الأمني في المنطقة، لا سيما أنها أجرت في درعا عمليتي "تسوية" أولها كانت في 2018 والثانية في 2021.

(د ع)