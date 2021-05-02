​​​​​​​اندلاع حريق كبير قرب مطار بن غوريون الإسرائيلي

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حريقًا اندلع في ساحة للخردة في موشاف زيتان بالقرب من مطار بن غوريون، حيث وصل إلى المنازل والمخازن، إذ بدأت الشرطة بإخلاء بعض سكان زيتان، إلى جانب ستة فرق إطفاء تعمل في إخماد الحريق بالموقع.

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ إنه "ليس هناك سيطرة على الحريق، فيما تتجه قوات إضافية من المنطقة المركزية ومنطقة دان في طريقهم إلى مكان الحادث".

وأغلقت السلطات جميع مداخل القرية وطالبت الناس بالابتعاد عن الموقع، إذ وصل الحريق إلى الشاحنات والسيارات والحاويات التي كانت في ساحة الخردة، فيما يحاول رجال الإطفاء منع اشتعال الحاويات الإضافية مع حماية المباني المحيطة بالنار.

(د ع)