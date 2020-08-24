​​​​​​​اندلاع حريق في مخيم العريشة واقتصرت الأضرار على المادية

أفاد مراسلونا من المنطقة بأن حريقاً شب مساء اليوم في مخيم العريشة الواقع ٣٠ كم جنوب مدينة الحسكة، واحترقت عدة خيم فيه، فيما سارعت فرق الإطفاء وبالتعاون مع قاطني المخيم إلى إخماده.

هذا وأسفر الحريق عن أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.

يذكر أن مخيم العريشة الذي يقطنه أكثر من ١٤ ألف شخص، غالبيتهم من ريف دير الزور والرقة، ممن لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بسبب وقوع مناطقهم تحت سيطرة النظام، وبعضهم تعرضت منازلهم في تلك المناطق للدمار جراء الحرب، قد شهد بتاريخ 9 آب الجاري حريقاً جراء انفجار "بابور كاز" أدى حينها لاحتراق 30 خيمة وبعض الإصابات البشرية.

كما يقطن في هذا المخيم ٧ آلاف من نازحي مخيم مبروكة في سري كانيه ومخيم عين عيسى بعد الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

(ل)

ANHA