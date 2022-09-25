​​​​​​​اندلاع حرائق في غابات آمدية وآكري بجنوب كردستان جراء قصف الطائرات التركية  

قالت الوكالة "قصفت طائرات حربية تابعة لدولة الاحتلال التركي ليلة أمس قريتي “كورتكا وميركرش” في منطقة دينارتي التابع لقضاء آمدية في إقليم جنوب كردستان، كما وقصفت الطائرات الحربية سلسلة جبال متينا في قضاء آمدية".

ونقلت عن مصادر محلية أن "حرائق واسعة اندلعت في غابات وبساتين المواطنين نتيجة القصف؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين".

وقالت النائبة السابقة في مجلس النواب العراقي، ريزان شيخ دلير، للوكالة إن "عملية قطع الأشجار وحرق بعض القرى من قبل القوات التركية مستمرة داخل الأراضي العراقية، وسط صمت من قبل الأحزاب الحاكمة والحكومات العراقية".

وأضافت أن "القوات التركية فرضت سيطرتها بشكل كبير في المناطق الشمالية، وأصبحت صاحبة البيت الذي يفرض كلمته على الجميع"، مؤكدةً أن "التجارة التركية بموارد البلاد فاقت التوقعات وتصدير النفط والخشب العراقي دون مقابل أصبح تجارة رئيسية للأتراك".

ولفتت إلى أن "العمليات مستمرة وليس فقط للاستحواذ على النفط والخشب، وإنما بدأت بحرق الكثير من المناطق والقرى للقضاء على التربة الصالحة للزراعة".

وأشارت إلى "ضرورة، تدخل الجهات المعنية من قبل الحكومتين للوقوف على حيثيات المجازر التي تحدث بحق الأراضي الزراعية في إقليم كردستان".

(س ر)