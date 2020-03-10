​​​​​​​اندلاع النيران في انبوب للنفط بتل حميس يثير قلق الأهالي

اندلع صباح، اليوم، حريق في أنبوب نفط قريب من قرية تل اللحم التابعة لمجلس بلدة تل أحمد ومحيطه، وعلى أثره سارعت قوى الأمن الداخلي وقسم النجدة إلى المكان، وتمكنت فرق الإطفاء التي التابعة للجنة البلديات وحماية البيئة من مدينة قامشلو من إخماده فور وصولهم.

ويوجد في مناطق تل حميس أنابيب نفطية ويتسرب منها النفط في الكثير من الأحيان، وحاولت هيئة الطاقة في إقليم الجزيرة عدّة مرات درء خطر التسريب عبر بناء سواتر ترابية حولها.

وقال الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية تل حميس عبد الرحمن الهادي: " إحاطة الأنابيب بساتر ترابي فقط لا يفي بالغرض ولا يبعد الخطورة عن الأهالي، وعن أطفالهم ومواشيهم، كونه يشكل بركة مملوءة من النفط واحتمال حدوث كوارث اخطر من الخطر الحالي".

ولا يزال النفط المتسرب من الأنابيب وبشكل خاص أثناء ارتفاع دراجات الحرارة مصدر إزعاج للأهالي القاطنين حولها.

ويطالب الأهالي هيئة الطاقة بإيجاد حل لمنع تسرب كميات النفط من الأنابيب وإعادة صيانتها.

(ش أ/أ ب)

ANHA