​​​​​​​انضمام 100 شاب وشابة من روج آفا إلى النفير العام

وأطلقت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة مسيرة راجلة في الـ 16 من أيار الجاري، وذلك في إطار حملة النفير العام التي أطلقاها دعمًا لحملة صقور زاغروس الثورية.

وبعد وصول المسيرة الرّاجلة لحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة إلى مدينة ديرك، مساء أمس، وبعد قطعهم مسافة 100 كيلو مترًا سيرًا على الأقدام، وبحسب بيان نشرته وكالة الشبيبة Nûçe Ciwan، فقد انضم 100 شاب وشابة إلى النفير العام.

وأفاد البيان "نحن الشبيبة في روج آفا وشمال وشرق سوريا، نؤكد أن الكريلا ليسوا المقاتلين في الجبال فقط، بل هم إخوتنا وأخواتنا. لهذا نؤكد لجميع شعبنا الكردستاني أننا ندعم الكريلا، وأننا جاهزون للمشاركة إلى جانبهم في معركة ردع الاحتلال".

البيان دعا الشعب إلى مساندة ودعم الكريلا، وأضاف "الوقوف اليوم إلى جانب مقاتلي الكريلا يعني الكرامة والحياة الحرة. وعلى الشبيبة الكردية في أجزاء كردستان الأخرى إعلان النفير العام والوقوف إلى جانبهم".

وأكد البيان أنه بوحدة الشبيبة والكريلا لن تجرؤ أي قوة احتلالية على احتلال الأرض.

وجاء في ختام البيان "لهذا نؤكد مرة أخرى أننا إلى جانب قوات الكريلا في معركة الكرامة بمناطق آفاشين وزاب ومتينا، وتحت شعار (بالشبيبة الصقور نحو انتصار زاغروس) سنضمن النصر لشعبنا".

(م ح)

ANHA