​​​​​​​انبثاق 18 بنداً وخطة عمل عن الكونفرانس الثاني لدار المرأة

عُقد، أمس الأربعاء (2 آب)، الكونفرانس الثاني لدار المرأة في شمال وشرق سوريا، تحت شعار "بضمان ثورة المرأة الحرة سنطوّر العائلة الديمقراطية"، وذلك بمشاركة 300 ممثلة عن دور المرأة والمؤسسات المدنية في شمال وشرق سوريا.

وتمخّض عن الكونفرانس، مجموعة من القرارات وخطة عمل لدور المرأة على مستوى شمال وشرق سوريا، وفقاً للبيان الختامي الذي صدر اليوم، حصلت وكالتنا على نسخة منها.

وجاء في نص البيان ما يلي:

"بتاريخ الثاني من شهر آب عام 2023، وتحت شعار "بضمان ثورة المرأة الحرة سنطوّر العائلة الديمقراطية"، انعقد الكونفرانس الثاني لدور المرأة بمشاركة 300 شخصية من شمال وشرق سوريا، من أعضاء وضيوف من كافة المؤسسات والإدارات الذاتية والمدنية وحركات المرأة في شمال وشرق سوريا، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية .

افتتح الكونفرانس بدقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، وكلمة الافتتاحية ألقتها الناطقة باسم مؤتمر ستار ريحان لوقو، وبعدها تم عرض رسائل مسجلة من بعض الناشطات النسويات من مختلف أنحاء العالم، واللاتي قمن بزيارة شمال وشرق سوريا، وتابعن عمل دور المرأة في شمال وشرق سوريا.

كما تمت قراءة توجيهات القائد عبد الله اوجلان، وتقرير أعمال دار المرأة بين عامي 2016 – 2023، بعدها تم فتح باب النقاش، حيث أكدت النقاشات على الدور الريادي والهامّ لدور المرأة في حل القضايا الخاصة بالمرأة وحمايتها من العنف الممارس بحقها.

وأكدت النقاشات على دورها في توعية المجتمع والإسهام في بناء عائلة ديمقراطية، من خلال التدريبات التوعوية والتوجيهات والمحاضرات التي قامت بها ضمن المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الكونفرانس النظام الداخلي لدور المرأة، وإبداء الآراء والمقترحات بخصوص تطوير آليات العمل فيها، ورفع مستوى القدرات والإمكانات لدى جميع العاملات ضمنها، وتمخّضت عن الكونفرانس القرارات والتوصيات التالية :

* توعية المجتمع بشكل عام بالمبادئ الأساسية وقانون الأسرة، وإلقاء محاضرات حول مناهضة العنف ضد المرأة، والوصول الى جميع النساء وتوعيتهن.

* تكثيف التدريبات للرجال والنساء.

* العمل على فتح دار المرأة في دير الزور، وفي جميع المناطق التي لا يوجد فيها دار المرأة.

* توحيد آلية العمل حين المصالحة، وتسليم النساء المعنّفات اللواتي يلجأن لدور المرأة إلى ذويهنّ وتحديد الجهات المخولة بتسليم النساء.

* تشكيل لجان لمتابعة وضع النساء والفتيات اللواتي يتم تسليمهنّ الى ذويهنّ.

* وضع برنامج تدريب وإصلاح وتأهيل للنساء في السجون.

* العمل على إنشاء مشاريع للنساء العاملات في دور المرأة.

* فتح دورات تدريبية اختصاصية للنساء من عوائل الشهداء وبنات الشهداء والنساء الأرامل ومن لا معيل لها.

* العمل على بناء قرى للنساء في كل المقاطعات.

* المطالبة بإنشاء مراكز استشارية للنساء في الخلافات العائلية.

* العمل على التمكين الاقتصادي للنساء المحتاجات للعمل ودعمهنّ.

*فتح أماكن للإراءة ملائمة ليتمكن أحد الوالدين من رؤية ولده الذي بحضانة الآخر.

* إعداد برنامج تلفزيوني لطرح قضايا المرأة خاص بدار المرأة.

* العمل على تطبيق قانون الأسرة في عموم شمال وشرق سوريا.

* إرسال رسائل باسم الكونفرانس إلى القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، وقيادات قوى الأمن الداخلي والقوات العسكرية، وحثّهم على تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأسرة ومعاقبة المخالفين لمواد القانون.

* تشكيل لجنة مؤلفة من دار المرأة وحركة المرأة وقوى الأمن الداخلي - المرأة، وهيئة المرأة ومنظمة سارا، لتعمل على استقبال النساء اللواتي تلجأن إلى دور المرأة وإيجاد مأوى لحمايتها.

* العمل على المصالحة عند تسليم النساء إلى عوائلهنّ.

* متابعة وضع النساء اللواتي تم تسليمهنّ إلى ذويهنّ.

(م ح)

ANHA