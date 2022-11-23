أنباء عن وقوع إصابات جراء قصف بطائرات حربية على قرية علي آغا قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي قرية علي آغا بـ 4 غارات، وسط أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين. خبر 23 تشرين الثاني 2022, الأربعاء - 11:39 2022-11-23T11:39:00 قامشلو وتتبع القرية التي تعرضت للقصف الجوي لناحية تل كوجر في مقاطعة قامشلو. (م) ANHA إقرأ أيضاً إصابة 4 عمال جراء القصف التركي الهمجي على تربه سبيه أصيب عمال مدنيين في ناحية تربه سبيه بجروح نتيجة غا... هيئة التربية في إقليم الفرات تندد باستهداف جيش الاحتلال التركي للمراكز التعليمية نددت هيئة التربية في إقليم الفرات القصف التركي على... الاحتلال التركي يستهدف 3 قرى في مقاطعة الشهباء يستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرى غرن...