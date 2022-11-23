​​​​​​​أنباء عن وقوع إصابات جراء قصف بطائرات حربية على قرية علي آغا

قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي قرية علي آغا بـ 4 غارات، وسط أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.
خبر 2022-11-23T11:39:00 قامشلو

وتتبع القرية التي تعرضت للقصف الجوي لناحية تل كوجر في مقاطعة قامشلو.

(م)

ANHA


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