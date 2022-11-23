​​​​​​​أنباء عن وقوع إصابات جراء قصف بطائرات حربية على قرية علي آغا قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي قرية علي آغا بـ 4 غارات، وسط أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.