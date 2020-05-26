وأعلن بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق على صفحته الرّسمية نبأ مقتل المدعو "معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنّى بـ(حجّي تيسير) والذي يشغل منصب ما يسمّى والي العراق ومعاون زعيم مرتزقة داعش لشؤون الولايات كافّة، ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية، وذلك بعد متابعة تحرّكاته لفترة طويلة.

وأشار الجهاز إلى استهداف الجبوري بضربة جوّية من قبل طيران التحالف الدولي في منطقة دير الزور السورية وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب.

ونبّه إلى أنّ الجبوري "لديه أكثر من جواز سفر وهوية للتنقّل، ولا يستخدم الهاتف نهائيّاً خوفاً من الملاحقة".

فيما لم تؤكّد أو تنفي قوّات التحالف حتّى الآن هذه الأنباء.

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ANHA