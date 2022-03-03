​​​​​​​أنباء عن احتجاز قوة مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة لوزيرين من حكومة باشاغا

وقال مصدران مقربان من رئيس الوزراء الليبي الجديد فتحي باشاغا إن "قوة مسلحة لها صلة برئيس الوزراء الحالي احتجزت وزيرين من الحكومة المنافسة كان من المقرر أن يؤديا اليمين اليوم الخميس"، وفق ما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال باشاغا في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس أغلق أيضاً المجال الجوي الليبي لمنع وزراء جدد من السفر إلى طبرق لأداء اليمين.

وكان مجلس النواب الليبي قد منح، في وقت سابق، حكومة "الاستقرار" التي شكلها باشاغا، الثقة، كاشفاً قبل انعقاد جلسة التصويت، عن تلقي كثير من أعضائه "تهديدات بالقتل".

وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أمس، إن الحكومة نالت الثقة بـأغلبية 92 صوتاً، من أصل 101 نائب، حضروا الجلسة.

وسيؤدي باشاغا اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام البرلمان لكن رئيس الحكومة المؤقتة الحالية عبد الحميد الدبيبة رفض تسليم السلطة، مما يثير احتمال اندلاع قتال.

وقال باشاغا خلال المقابلة: "لن يكون هناك أي استخدام أي قوة لا من جانبنا ولا من جانب الحكومة الموجودة".

وأضاف: "أؤدي قسم اليمين أمام مجلس النواب الخميس، وبعد ذلك سوف أذهب إلى طرابلس"، مشيراً إلى أنه ستكون هناك ترتيبات لضمان انتقال "عادي وسلس".

(د ع)