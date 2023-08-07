​​​​​​​انعقاد ملتقى نسائي لدعم نساء شنكال وأفغانستان

يحضر الملتقى الذي ينعقد في هذه الأثناء بقاعة جامعة الشرق في الرقة، ممثلات عن وحدات حماية المرأة (YPJ) والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، أبرزها مؤتمر ستار، واتحاد المرأة الإيزيدية، وجنولوجيا، وتجمّع نساء زنوبيا، ومكاتب ومجالس المرأة في الأحزاب السياسية، ومجلس المرأة السورية، ومنظمات المجتمع المدني.

بدأ الملتقى بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة ترحيبية من قبل عضوة منسقية تجمّع نساء زنوبيا، نسرين الحسن، قالت فيها: "في وطني لم نرَ الشعارات، بل رأينا الفعل، رأينا النساء خلف القضبان لسنوات يصنعن من حديدها سلاسل حاربن بها أعتى تنظيم إرهابي في العالم".

وحسب جدول أعمال الملتقى، فإنه يتضمن 4 محاور، الأول بعنوان "إبادة المرأة على مستوى العالم"، وتلقيه الناشطة النسوية والعاملة في مجال حقوق الإنسان، لينا باور. أما المحور الثاني فهو بعنوان "إبادة المرأة في الشرق الأوسط – أفغانستان نموذجاً"، وتلقيه عضوة مركز أبحاث جنولوجيا، أوريفان عبدوز.

والمحور الثالث بعنوان "حول إبادة ومقاومة النساء الإيزيديات"، وتلقيه عضوة مجلس المرأة الإيزيدية بيريفان برزان سلو. والمحور الرابع والأخير، فعنوانه "الحلول" وتلقيه الناطقة باسم مؤتمر ستار، ريحان لوقو.

ويتخلل هذه المحاور، عرض إحصائيات، وأغنية عالمية عن إبادة المرأة، وكذلك فيديو عن نساء أفغانستان، بالإضافة إلى الاستماع لشهود عيان، ومداخلات من الحضور، على أن يختتم الملتقى ببيان ختامي.

ويندرج هذا الملتقى ضمن فعاليات التنظيمات والحركات النسائية في شمال وشرق سوريا الداعمة لحملة منظومة المرأة الكردستانية (KJK)، التي أطلقت حملتها تحت شعار "نحن نقف مع نساء أفغانستان وشنكال ضد هجمات الرجل المهيمن " في الأول من آب الجاري وستستمر حتى 15 من الشهر نفسه.

(م خ-أ م/ي م)

ANHA