​​​​​​​انعقاد فعاليات منتدى الشرق الأوسط لحرية القائد عبد الله أوجلان في الرقة

شارك في المنتدى، أعضاء من حزب الغد في دمشق واللاذقية وحزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا بالإضافة إلى اتحاد المحامين في مدينة الرقة.

كما شارك فيه أيضاً عن بعد، عدد من النشطاء السياسيين من الخارج؛ من مصر تركيا وجنوب أفريقيا وجامعة السليمانية.

بدأ المنتدى بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدث بعدها الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، محمد أمين النعيمي، وقال "اليوم نعقد المنتدى بخصوص المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وسنركز خلاله على تلك المؤامرة".

ورحب محمد أمين النعيمي بكافة المشاركين بالقول "نرحب بكم بحب وتقدير ونفيدكم بأن المبادرة السورية للدفاع عن القائد أوجلان هي تعبير عن الاحترام لكم بأقصى درجات التقدير، وهي بهدف تحريره عاجلاً أو أجلاً ومحاسبة تركيا على أفعالها السيئة".

الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، بشيرة جمال الدين، قالت "إن المؤامرة كانت ضد شعوب الشرق الأوسط، عامةً وليس على القائد فقط".

وأشارت إلى أن جغرافية الشرق الأوسط التي خرج منها القائد أوجلان هي من أهم الجغرافيات من كل النواحي؛ لأنها مهد الحضارة البشرية والأديان السماوية.

ونوهت أن الشرق الأوسط يناضل ضد الدول الاستعمارية والقومية، لذلك لا يمكن تقييم ثقافة الشرق الأوسط بالعلم والحداثة الأوربية.

وأوضحت بشيرة جمال الدين "إن الحداثة الرأسمالية لا ترتبط مع التاريخ والتنوع، فالمشكلة تتعلق بموضوع الحداثة الرأسمالية ورأسمالية الدولة القومية وهذا هو السبب الحقيقي للوحشية في الماضي"، وأضافت "إن نظام الدولة القومية قسم الشرق الأوسط مثل السكين إذا لامسنا المعاناة من سيبيريا إلى الهند فإن دول الشرق الأوسط أكلت نصيبها من هذا السكين وعاشت الكثير من الحروب، فحروب لبنان والحرب بين الكرد والأتراك والحرب المذهبية في إيران أليست كل هذه الحروب نتيجة الدول الرأسمالية".

وعرض الديوان العديد من المداخلات التي تم تصويرها للمنتدى؛ منها مداخلة محامي القائد عبد الله أوجلان، وعضو مكتب العصر الحقوقي مظلوم دينج، الذي لفت الانتباه إلى مساعي الدول الغربية في عرقلة حل القضية الكردية التي سعى القائد أوجلان لحلها. وطالب دينج في مداخلته بالحرية الجسدية "لهذا المفكر العظيم".

وخلال مداخلة لوزير الصحة والداخلية الإيسلندية اوغمانذور يوناسوف، وعضو المبادرة الدولية للدفاع عن القائد أوجلان، قال "إن الدولة التركية والولايات المتحدة الأميركية حاولا القبض على السيد أوجلان، وهذا التاريخ كان مشؤوماً لكل الكرد".

لافتاً أن "السبب الذي جعلني انضم للمبادرة الدولية لحرية القائد أوجلان كانت أفكاره المهمة والمساواة بين الجنسين والدمج الاجتماعي الذي يساعد على التعايش السلمي. ونحن نطالب بحرية السيد أوجلان الآن، إذ لا يمكن الانتظار طويلاً".

محمود باتير رئيس المجموعة الكردية في جنوب أفريقيا قال خلال مداخلته "تم إطلاق هذه الأنشطة المطالبة بحرية القائد أوجلان وقمنا بجمع تواقيع للمطالبة بحريته".

وأضاف "إن تسلط نظام أردوغان وحججه الواهية بحماية أمنه القومي أثّرت بشكل سلبي على سوريا، وزاد من النقد الدولي بسبب انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان. لذلك إن تحرير القائد أوجلان سيخفف الحرب بين الكرد والأتراك".

وطالب محمود باتير "على جميع المنظمات الدولية أن تعمل على إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان وجميع السجناء في إمرالي"، وأضاف "نحن نعلم أن إطلاق سراح القائد هو السبب الرئيس لنجاح العملية السياسية ويجب إطلاق سراحه بدون شروط، ونتمنى من لجنة مناهضة العنف التدخل والضغط على تركيا لإطلاق سراح القائد أوجلان".

رئيسة الحزب الاشتراكي اليساري المصري، مجدة رشوان، قالت خلال مداخلتها "إن أول صحيفة كردية صدرت في مصر وكان من هنا الاهتمام اليساري بالقضية الكردية"، وأضافت "إن الدول التي تآمرت على القائد أوجلان كشفت كل مزاعمهم عن الديمقراطية والإنسانية".

وطالبت مجدة رشوان "بإطلاق سراح الزعيم أوجلان ونؤكد ونطالب أنه يجب على جميع المكونات أن تأخذ حقها في الحرية والمساواة"، وطالبت بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، بقولها: "نطالب في الحزب الاشتراكي اليساري في جمهورية مصر العربية بإطلاق حرية المفكر والفيلسوف عبد الله أوجلان".

هذا وتستمر أعمال المنتدى بالمداخلات من قبل المشاركين في المؤتمر، ومن المقرر أن يدلي المنتدى ببيان ختامي بعد الانتهاء من المداخلات.

(كروب/خ)

ANHA