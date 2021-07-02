​​​​​​​انعقاد المؤتمر الثاني لتنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية صرين

وتحت شعار "بالتنظيم ومقاومة الشعب الثوري ندحر الاحتلال ونحمي الأمة الديمقراطية"، عقد المؤتمر صباح اليوم بحضور العشرات من أعضاء وإدارة الحزب على مستوى اقليم الفرات، إضافة إلى ممثلين عن الإدارة الذاتية وحزب سوريا المستقبل وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وعدد من وجهاء المنطقة من الكرد والعرب، وذلك في مركز الشهيد خابور للثقافة والفن في ناحية صرين.

وألقى عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في اقليم الفرات حسين الشيخ كلمة في مستهل المؤتمر رحب فيها بالحضور وتحدث عن المستجدات الأخيرة على الساحة السورية والتحديات التي تواجهها مناطق شمال وشرق سوريا.

وتطرق إلى موقفهم من الحكومة السورية وقال: "نحن نبعث دائما رسائل إلى الحكومة السورية نقول لهم تعالوا لنتحاور ونتباحث، نحن لم نكن يوماً انفصاليين، ودائما نقول بأننا جزء لا يتجزأ من سوريا، كل ما نريده هو العيش بكرامة وأن يكون لقلمي وعقلي وفكري كامل الحرية".

وأضاف "ونحن في حزب الاتحاد الديمقراطي جزء من الثورة وجزء من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، لدينا بعض الأخطاء والأمور التي لا نستطيع تلبيتها، لكن عندما نقول هذا الكلام يجب أن نفكر فيمن هم من حولنا، النظام يحاصرنا من كل الجهات وكذلك تركيا ومرتزقتها، والمعابر مغلقة، الحل يكمن في تكاتفنا في كتلة يصعب تفكيكها مكونة من جميع المكونات ليجبر المجتمع الدولي على القدوم لمحاورتنا".

وأشار إلى اتباع القوى العالمية والاقليمية سياسة التفرقة بين مكونات المنطقة، وقال بأن السبب الرئيسي لرفضهم محاورة الإدارة الذاتية هو لأنها تحوي كل المكونات كقوة موحدة، عكس ما تريده تلك الأطراف.

وتابع قائلا: "يريدون منا أن نتفكك، ويلعبون على وتر الفتنة والتفرقة والتجزئة، ليسهل عليهم إفشال مشروعنا".

وألقت بشرى خلاص كلمة باسم مؤتمر ستار في ناحية صرين هنأت من خلالها حزب الاتحاد الديمقراطي على انعقاد مؤتمره، وأكدت بأنهم سيكونون يداً واحدة لتحقيق آمال الشهداء وتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية.

كما أرسلت عدة مؤسسات مدنية وأحزاب سياسية عدة برقيات تهنئة لانعقاد المؤتمر، وعبرت عن الآمال الكبيرة لأن يساهم الحزب في تطوير وتحسين واقع المنطقة.

وبعد قراءة التقرير السنوي ومناقشته، اختتم المؤتمر بانتخاب 17عضو وعضوة لمجلس الحزب في الناحية.

(ن ك/ج)

ANHA