​​​​​​​انعقاد المؤتمر الثالث لاتحاد المعلمين في الطبقة

عقد، اليوم، المؤتمر الثالث لاتحاد المعلمين في الطبقة تحت شعار "مع معلمينا نسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل".

وحضر فعاليات المؤتمر الذي في المركز الثقافي بمدينة الطبقة، قرابة مائة معلم ومعلمة في المدينة وريفها، بالإضافة إلى أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية ومجلس تجمّع نساء زنوبيا.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم تحدث الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة وريفها يحيى المسلوب، وشدد على ضرورة الرقي بواقع التعليم لإنشاء جيل ناجح وواعي.

ثم قرئ التقرير التنظيمي لاتحاد المعلمين خلال عامي 2022 -2023 من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المعلمين في الطبقة، محمد فارس.

وفُتح بعدها باب الترشّح أمام المشاركين، حيث رشّح عدد من المعلمين والمعلمات أنفسهم لتولي مهام الرئاسة المشتركة.

واختتمت أعمال المؤتمر بإعادة انتخاب الرئاسة المشتركة لاتحاد المعلمين في الطبقة، وهما محمد فارس وهبة عبد اللطيف

(ر ع/ س ر)

ANHA