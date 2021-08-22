وانطلق المؤتمر اليوم الأحد، بحضور العشرات من السياسيين والمثقفين والصحفيين والناشطين السياسيين، بالوقوف دقيقة صمت، ثم انتخب المشاركون ديوان المؤتمر.

قدّم بعدها الديوان ملخصاً لأجندة المؤتمر التأسيسي المتوقع أن يستمر حتى الخامسة عصراً بتوقيت ألمانيا.

ويسعى المؤتمرون إلى إيصال صوت الشعب الكردي في عفرين إلى مراكز اتخاذ القرار الدولي للضغط على الاحتلال التركي ومرتزقته للانسحاب من مقاطعة عفرين وفتح المجال للشعب المهجر من عفرين بالعودة إلى منازله وممتلكاته المنهوبة بضمانات دولية.

وحول ذلك قال عضو اللجنة التحضرية للمؤتمر، حسين فقه، لوكالتنا، عبر تطبيق "واتساب"، أن المؤتمرين سينتخبون إدارة للمبادرة تشكل بدورها عدة لجان تؤدي من خلالها مهمة إيصال صوت شعب عفرين إلى مراكز القرار الدولي.

وبحسب فقه، سيتم تشكيل لجنة حقوقية وأخرى لتوثيق جرائم الاحتلال وأرشفتها، ولجنة ثالثة دبلوماسية لإيصال جرائم الاحتلال إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، ولجنة رابعة للتعريف بثقافة عفرين وفنها، كما سيكون هنالك لجنة إعلامية.

ومن المقرر أن يصدر المجتمعون في نهاية المؤتمر التأسيسي بياناً يوضح آلية عمل المبادرة وكافة اللجان التي ستتمخض عنها الاجتماع.

(س ر)

ANHA