​​​​​​​انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد فناني الرقة

ويهدف الاتحاد إلى إحياء الثقافة والفن وتنظيم العمل الفني في مدينة الرقة، حيث يضم عدداً من مثقفي وفناني المدينة وريفها.

وبدأ المؤتمر الذي حضره عدد من الفعاليات المدنية والسياسية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء, تلاها إلقاء كلمة من قبل نائبة رئاسة مجلس حزب سوريا المستقبل في الرقة, زليخة عبدي، وقالت: "الفن هو انعكاس لكافة جوانب الحياة وله أهمية كبيرة في كافة المجتمعات، ولا يمكننا أن نفكر بالحياة دونَ فنٍّ".

وتطرقت زليخة عبدي خلال كلمتها، إلى الجرائم التركية المستمرة بحق شعوب شمال وشرق سوريا واستهدافها المستمر للمدنيين، سواء بالمسيّرات أو بالقصف والتلويح باحتلال مناطق أخرى، وأضافت: "الأحداث السياسية التي تمر بها مناطقنا أثّرت على كافة طبقات المجتمع، وللأسف تمر سوريا بمراحل ساخنة، وأصبحت ساحة للصراعات الدولية مثل (روسيا وأمريكا وإيران وتركيا وإسرائيل) جميعها تتصارع فيما بينها حتى يكون لها وجود في المنطقة، والمتضرر الوحيد هو الشعب السوري".

وأكدت زليخة عبدي "أن مشروع الإدارة الذاتية هو الحل الوحيد للأزمة السورية وهي الخلاص الوحيد للشعب السوري من الحروب والقتل، إلا أن حكومة دمشق مستمرة في الإصرار على الخيار العسكري".

وباسم منظمات المجتمع المدني تحدث العضو, عبد الرحمن الأحمد, الذي رحب بكافة الحضور وأشاد بدور الفنانين في مدينة الرقة وريفها، مؤكداً أن "مدينة الرقة كانت منبعاً للثقافة والفن وكان لها دور كبير في الفن المسرحي قبيل الأزمة السورية، وحققت فرق الرقة المسرحية العديد من الإنجازات سابقاً".

وأضاف عبد الرحمن الأحمد "اليوم بانعقاد هذا المؤتمر نتمنى لكم النجاح، ونأمل من فناني الرقة أن يعملوا بكل جدّ لإعادة الفن إلى الرقة مثلما كان وأفضل من السابق".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرئ النظام الداخلي من قبل عضو اللجنة التحضيرية، بشير الأحمد، ودارت النقاشات بين المشاركين بالمؤتمر وتصحيح بعض البنود التي وردت في النظام الداخلي.

واختتم المؤتمر بفتح باب الترشح أمام الفنانين لانتخاب مجلس إدارة لاتحاد فناني الرقة، وعلى إثره انتخب 5 أعضاء, كإدارة لمجلس اتحاد فناني الرقة.

(خ ج/مـ)

ANHA