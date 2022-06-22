​​​​​​​انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد المهن الطبية في الطبقة

حضر المؤتمر الذي عقد في قاعة المشفى الوطني بمدينة الطبقة، ضيوف من المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية ولجان المرأة ومكاتبها وممثلين وممثلات عن اتحاد منظمات المجتمع المدني وعدد من المختصين بالمهن الطبية.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، رحب بعدها الرئيس المشترك لمنظمات المجتمع المدني في الطبقة، سطام الفرج، بالحضور، وقال "عقدنا مؤتمرنا هذا بسبب الضرورة الملحة للتنظيم المجتمعي"، وأضاف "من خلال تنظيم شرائح المجتمع حسب الاختصاص ضمن تنظيمات نقابية متماسكة نكون قد نظمنا مجتمعاً أخلاقياً متطوراً".

أشار سطام الفرج "بهذا التنظيم سيصبح المجتمع قوياً ومتماسكاً ويستطيع تجاوز ومواجهة الأزمات التي تمر بها المنطقة، لأن التنظيم الحقيقي والصحيح هو أساس بناء المجتمعات السليمة".

وأكد الفرج "اليوم انعقاد هذا المؤتمر هو برهان قوي للعالم أجمع بأننا ماضون في العمل على تحقيق مشروع الأمة الديمقراطية والدفاع عن مكتسباتنا وتحرير أرضنا".

تلا ذلك تعيين ديوان لتولي عملية تنظيم المؤتمر، تألف من الرئيس المشترك لاتحاد المهن الطبية في إقليم الجزيرة مازن الشيخ والرئيس المشترك لمنظمات المجتمع المدني في الطبقة سطام الفرج والرئيسة المشتركة لاتحاد المهن الطبية في الطبقة مريم الزكو.

قرأ أعضاء الديوان مسوّدة النظام الداخلي لاتحاد المهن الطبية وأهدافه ومهامه وواجباته وحقوق أعضائه، ليتم بعدها التصديق عليه من قبل الحضور.

وعبر التصويت المباشر تم انتخاب رئاسة مشتركة لاتحاد المهن، و9 ممثلين لأقسام المهن الطبية في الطبقة وريفها.

واختتم المؤتمر بأداء الرئاسة المشتركة للاتحاد والأعضاء المنتخبين في المؤتمر القَسَمْ والتعهد بالإخلاص والعمل وفق مبادئ الأمة الديمقراطية وتطبيقها.

(س ك/خ)

ANHA