​​​​​​​انعقاد الاجتماع السنوي لمؤتمر ستار في حلب واختتامه بوضع مخططات العمل المستقبلية

وشارك في الاجتماع السنوي لمؤتمر ستار الذي عقد في صالة ستار لايت بمنطقة الشقيف، ممثلات عن مكاتب المرأة في الشهباء وحلب والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

كما حضر الاجتماع الناطقة الرسمية لمؤتمر ستار في شمال شرق سوريا رمزية محمد.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدثت الناطقة باسم مؤتمر ستار رمزية محمد حول السياسات التي تتبعها الدولة التركية في المناطق المحتلة من تغيير ديمغرافي وقتل وارتكاب جرائم حرب بحق أبناء المنطقة وذلك في الوقت الذي دخلت فيه القضية الكردية منعطفاً تاريخياً من خلال تطور دور الحركة الكردية من الناحية السياسية والعسكرية والدبلوماسية.

وتابعت: "إن الهجمات التي تشنها الدولة التركية على مناطق روج آفا وآخرها على مدينة تل تمر والتي أدت إلى استشهاد المناضلة سوسن بيرهات، هي استهداف للمرأة الكردية بشكل خاص والمرأة المنظمة بشكل عام لضرب مكتسبات ثورة روج آفا وحركة حرية كردستان".

وعن السياسات التي تتبعها الدولة التركية بحق المرأة قالت رمزية: " إن المقاومة التي قادتها المرأة لفتت أنظار العالم لهذا كانت مستهدفة من قبل الدولة التركية كونها كانت الريادية في رسم خط مسار الثورة نحو الأفضل، إذ يتم استهدافها في مسعى منهم لإقصاء دور المرأة لإعاقة مسار الثورة وكسر إرادة المرأة التي ناضلت من أجل الحرية والديمقراطية والسلام".

فيما بعد قرأت معلمة اللغة الكردية زكية علي توجيهات القائد عبد الله أوجلان للمرأة، من ثم تمت قراءة التقرير السنوي لمؤتمر ستار من قبل المعلمة زيلان شيخو.

وبعدها تمت مناقشة الوضع التنظيمي من قبل المشاركات في الاجتماع اللواتي تطرقن إلى ضرورة توعية المرأة وتعرفها على تاريخها.

واختتم الاجتماع بوضع خطة عمل للعام المقبل وتضمنت:

تكثيف الفعاليات من أجل كسر قيود سجن ايمرالي وضمان حماية القائد أوجلان

فتح دورات تدريبية مغلقة ومفتوحة ضمن أكاديمية مؤتمر ستار، وإعطاء تدريبات عن الحرب الخاصة ضمن الشعب والاستمرار في الدورات المفتوحة للشعب.

افتتاح دورات مغلقة ومفتوحة للرجال حول تغيير الذهنية الذكورية.

تطوير ورشات العمل في الحي والعمل ضمن نطاق مؤتمر ستار.

تكثيف الزيارات للأهالي لتوعية المرأة

الاستمرار في قراءة الكتب ومرافعات القائد

افتتاح دورات لتعليم الخياطة والأعمال الصناعية اليدوية

فتح دورات للتدريب على السلاح

فتح روضة للأطفال في الحي الغربي

عقد اجتماع موسع لأمهات الكريلا وتنظيمهن

الاستمرار بإعطاء الدروس باللغة الكردية في الكومينات والمؤسسات

(ل)

ANHA