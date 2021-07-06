​​​​​​​عن تصريحات عبد الحكيم بشار: هم أداة لتنفيذ مصالح تركيا وعلى ENKS توضيح موقفه

ونفى المدعو عبد الحكيم بشار القيادي في المجلس الوطني الكردي، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا ونائب رئيس الائتلاف السوري المرتبط بشكل مباشر بدولة الاحتلال التركية خلال تصريح له حدوث أي انتهاكات وجرائم في عفرين واصفاً التقارير الصادرة بهذا الخصوص بالكذب والافتراء.

تصريحات المدعو بشار أثارت سخطاً واسعة في الأوساط السياسية والثقافية والشعبية في شمال وشرق سوريا معتبرين أنها تخدم تركيا بالدرجة الأولى.

وأكدت فعاليات سياسية، منها أحزاب الوحدة الوطنية ومجلس سوريا الديمقراطية أن هذه التصريحات دليل واضح على المشاركة الفعلية في المجازر التي ترتكب في عفرين المحتلة.

ˈعبد الحكيم بشار يحاول شرعنت الاحتلالˈ

وفي السياق أوضح عضو اللجنة المركزية في الحزب اليساري الكردي حسين العلي لوكالتنا بأن التصريحات التي أدلى بها عبد الحكيم بشار حول عدم وجود جرائم في عفرين، سبقها تصريحات مماثلة من قبل رئيسه نصر الحريري رئيس الائتلاف السوري حينما زار هولير، والذي دعا مؤخراً تركيا لاحتلال المزيد من الأراضي في شمال وشرق سويا.

وقال حسين العلي إن نفي عبد الحكيم بشار ارتكاب الجرائم في عفرين يخدم مصلحة دولة الاحتلال التركي:" إنها محاولة لإضفاء الشرعية لاحتلال عفرين".

ˈتحولوا إلى أداة منفذة لمصالح تركياˈ

ورأى حسين العلي بأن الشخصيات مثل "المدعو عبد الحكيم بشار وأعوانه لم يعودوا رجال معارضة بل تم شرائهم بحفنة من الأموال من قبل تركيا وتحويلهم إلى أداة منفذة لمطالب ومصالح تركيا".

ˈعلى المجلس الوطني الكردي توضيح موقفهˈ

وحمل حسين العلي كل من المدعو عبد الحكيم بشار والمجلس الوطني الكردي مسؤولية هذه التصريحات التي تخرج من طرف كردي بِشأن منطقة كردية محتلة، وطالب المجلس بضرورة تحديد موقفه من تصريح زميلهم وقال:" المجلس الوطني المسؤول الأول أمام تصريحات عبد الحكيم بشار التي لا تخدم الكرد".

وأضاف أيضاً "على مرأى المجتمع الدولي والعالم بأجمعه هجر الآلاف من العفرينين من منازلهم ويعيشون الآن في المخيمات". وقال موجها سؤالاً لعبد الحكيم بشار "إذا كانت تصريحاتك صحيحة حول عدم وجود جرائم بحق المدنيين في عفرين لماذا لا يعود أهلها إلى منازلهم إذاً ؟، وأضاف" كل من يعود إلى عفرين يتعرض للقتل أو للاعتقال ".

وقد تسبب احتلال عفرين من قبل تركيا ومرتزقتها منذ 19 آذار 2018 باستشهاد 646مدنياً بينهم 500 فقدوا حياتهم نتيجة القصف التركي ومرتزقته، وأكثر من 82 فقدوا حياتهم تحت التعذيب، إضافة إلى توثيق 705 إصابة بينهم 306 طفلاً و216 امرأه، واختطاف 7754 مدنياً، وتهجير 300 ألف مواطن بحسب منظمة حقوق الإنسان في عفرين- سوريا.

ولفت العلي إلى وحشية الجرائم التي ترتكبها تركيا الداعمة للائتلاف السوري والمجلس المجلس الوطني الكردي كل يوم في عفرين" ألا يرون الجرائم التي ترتكب في عفرين كل يوم والتغيير الديمغرافي وبناء المستوطنات فيها والتطهير العرقي التي ترقى لمستوى الإبادة من قبل تركيا ومرتزقتها".

وفي إطار التغيير الديمغرافي في عفرين المحتلة فقد نقلت تركيا أكثر من 400 ألف مستوطن إلى عفرين جلبتهم من أغلب المناطق السورية، إضافة إلى قطع 327330 شجرة زيتون وأشجار حراجية وحرق أكثر من 17 ألف شجرة.

وبحسب إحصائيات مديرة الآثار في عفرين أقدمت تركيا على تخريب وتدمير أكثر من 28 موقع أثري إضافة إلى أكثر من 15 مزار ديني لمختلف المذاهب والأديان.

ˈعبارة عن أكاذيب وتلفيقاتˈ

العلي استنكر تصريحات المدعو عبد الحكيم بشار "الفارغة من مضمونها والتي لا تمت بصلة للواقع المعاش، وهي عبارة عن أكاذيب وتلفيقات".

ولفت حسين العلي إلى تحول المجلس الوطني الكردي إلى أضحوكة وأداة في يد دول الاحتلال التركي وقال:" المجلس الوطني الكردي اقترح على تركيا إنشاء مجلس انتقالي لإعادة أبناء عفرين إلى منازلهم لكن تركيا لم تفي بوعودها لهم".

وحول مدى تأثير هذه التصريحات على الحوار الكردي – الكردي قال حسين العلي: "إن تصريحات المجلس الوطني في كل مرة تكون على حساب الحوار الكردي، وهي من شأنها توسيع الهوة وتأجيج الخلافات التي تخدم مصلحة تركيا".

وفي ختام حديثه تمنى عضو اللجنة المركزية في الحزب اليساري الكردي حسين العلي بأن يكف المجلس الوطني عن مساعيه التي تخدم مصلحة تركيا وتساهم في توسيع الشرخ بين الكرد، كما طالب المجلس بالانسحاب من الائتلاف السوري.

(ك)

ANHA