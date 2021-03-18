​​​​​​​عن صحة أوجلان.. البيت الإيزيدي: وجدنا في فكره الخلاص من حملات الإبادة

هذا وتجمّع العشرات من البيت الإيزيدي في حلب، للإدلاء ببيان إلى الرأي، قرئ من أمام البيت الإيزيدي في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

وقرئ البيان من قبل منسقية المرأة في البيت الإيزيدي رانيا جعفر، وجاء في مستهله: "وردت أنباء عن تدهور الوضع الصحي للقائد أوجلان في سجن الفاشية التركية، الذي كان آخر تواصل معه في 27 نيسان من عام 2020، حيث اقتصر على إجراء مكالمة هاتفية بسبب جائحة كورونا ومنذ تلك الفترة لم يتمكن محاموه من معرفة أية معلومات عنه أو التواصل معه".

وأشار البيان إلى استمرار "الدولة التركية في فرض سياسة العزلة والتجريد بحقه وبحق رفاقه في سجن إمرالي السيء الصيت والسمعة، ضاربة كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية بعرض الحائط، ومنتهكة أبسط القواعد والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان".

مؤكدًا أن ذلك "ينطوي ضمن سياسة الحرب الخاصة التي تتبعها الدولة التركية لمحاربة الوجود الكردي بشكل خاص والشعوب التواقة إلى الحرية والديمقراطية بشكل عام".

وقال البيان أيضًا: "نحن المجتمع الإيزيدي نرى صحتنا في صحة القائد أوجلان الذي ناضل من أجل الوجود الإيزيدي، ففي ظل فكره وجد الإيزيديون طريق الخلاص من المجازر ومحاولات حملات الإبادة وتحوّلوا من مرحلة تلقّي المجازر إلى مرحلة مقاومة المجازر وإثبات الوجود".

وأدان البيت الإيزيدي في حلب "سياسة العزلة والتجريد التي تتبعها الدولة التركية بحق القائد"، مناشدًا "المجتمع الدولي وجميع المنظمات حقوق الإنسان التدخل السريع للسماح بالتواصل معه ومطالبة الدولة التركية برفع العزلة المفروضة على القائد ورفاقه في سجن إمرالي".

(ح م/ س ر)

ANHA