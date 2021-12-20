​​​​​​​عن نشر الناتو لأسلحة نووية قرب الحدود البيلاروسية.. الكرملين لا يستبعد رداً روسياً متماثلاً

وخلال موجز صحفي علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على إعلان مينسك أنها ستعرض على روسيا نشر أسلحتها النووية في بيلاروسيا في حال قيام حلف شمال الأطلسي بنشرها في الأراضي البولندية.

وقال بيسكوف: "ليس سراً على أحد أن نشر أسلحة مختلفة قرب حدودنا قد يمثل تهديداً لنا سيتطلب اتخاذ تدابير متناسبة من أجل إعادة توازن الوضع".

وذكر بيسكوف بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم"، أنه من السابق لأوانه تقييم رد الدول الغربية على مقترحات موسكو المتعلقة بضمانات الأمن. وقال: "لقد سمعنا أقوالاً عن مصادر مختلفة حول وجود استعداد لمناقشة (هذا الموضوع)، ولعل ذلك يمكن اعتباره عاملاً إيجابياً، لكن أي جواب محدد لم يأت بعد، لذا فمن المبكر إصدار أي تقييمات".

(ل د)