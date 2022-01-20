​​​​​​​عن مفاوضات فيينا.. بايدن يشدد على أن الوقت غير مناسب للتخلي عنها

وقال بايدن أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، بمناسبة مرور عام على توليه مقاليد الحكم، رداً على سؤال حول إمكانية أن تعود واشنطن وطهران إلى التزاماتهما بموجب الصفقة المبرمة في عام 2015: "هذا ليس وقت التخلي، وتم إحراز بعض التقدم هناك"، بحسب ما أفادته شبكة "روسيا اليوم".

واستضافت العاصمة النمساوية فيينا منذ نيسان/ أبريل الماضي ثماني جولات من المباحثات لاستئناف الاتفاق النووي الذي بات على وشك الانهيار منذ انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.

وتتمحور المباحثات حول نقطتين رئيسيتين هما رفع العقوبات المفروضة من قبل إدارة ترامب على إيران، وعودة طهران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بالكامل.

(ل د)