​​​​​​​عن هجوم إيراني في ذكرى السليماني.. سيناتور أمريكي: سنرد بقوة ساحقة

وقال السيناتور الجمهوري ورئيس اللجنة القضائية، عبر حسابه في "تويتر": "للإيرانيين يجب ألا تعتقدوا للحظة أن السياسة الداخلية الأميركية صرفتنا عن مراقبة كل تحركاتكم"، وتابع "إذا لزم الأمر سوف نرد على استفزازتكم بقوة ساحقة لا تخطئوا في تقديراتكم".

جاء التحذير بعد أن أطلق قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، تهديدات بعمليات إرهابية داخل أميركا.

وقال: إن مقتل الجنرال قاسم سليماني في هجوم أميركي لن يثني طهران عن المقاومة في ظل تصاعد التوترات مع اقتراب الذكرى الأولى للضربة التي نفذتها الولايات المتحدة بطائرة مُسيّرة، مؤكداً أن إيران لا تزال مستعدة للرد.

وكان مسؤول أميركي قد كشف أمس الجمعة، أن بلاده حصلت على معلومات تشير إلى أن إيران قد تخطط لشن هجوم على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، أو المصالح الأميركية في المنطقة.

(س ر)