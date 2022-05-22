​​​​​​​عن استهداف جنوب كردستان وشنكال.. الخزعلي: حرب واحدة بمحورين

وقال الخزعلي في مقابلة متلفزة مع قناة “العهد”، إن "سنجار تقع في مثلث يمثل العقدة الأهم لطريق الحرير، وتركيا وأربيل متفقتان في السيطرة عليه، والتأثير بمشروع طريق الحرير”، مشيراً إلى أنه “لا وجود للحشد الشعبي الآن في سنجار".

وفيما يتعلق بمشاريع الدولة التركية المحتلة في العراق وسوريا، قال الخزعلي: إن "تركيا تسعى إلى الفصل بين الكرد في العراق وسوريا عبر سنجار".

وأضاف الخزعلي "هناك طموح تركي للسيطرة على سنجار ومناطق شمال العراق، وتقدم الجيش في سنجار تزامن مع توغل الأتراك وكأنها حرب واحدة بمحورين"، مؤكداً أن الكاظمي "جزء من طبخة سنجار".

وأشار الخزعلي إلى أن "الكاظمي يستثمر ملف حزب العمال الكردستاني للحصول على دعم تركي وكردي".

ومنذ 17 نيسان الماضي، يشن جيش الاحتلال التركي هجمات واسعة على جنوب كردستان بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث زار رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البارزاني تركيا في الـ 15 من نيسان، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

تزامن ذلك مع شن حكومة مصطفى الكاظمي بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني هجوماً في 18 نيسان، على نقاط لقوات أسايش إيزيدخان ووحدات مقاومة شنكال في ناحيتي سنوني وخانصور بالإضافة إلى محاصرة مركز للأسايش في مجمع دوغري القريب من سنوني.

(ش ع)