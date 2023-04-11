​​​​​​​عن الأم عويش: قدوة يُحتذى بها ومثال عن القوة

يصادف اليوم (11 نيسان)، الذكرى الـ 30 لرحيل الأم عويش، والدة القائد عبد الله أوجلان، التي كان لها تأثيرٌ كبير عليه وفي وصوله إلى فلسفة حرية المرأة والمجتمع.

أكدت أمهات مقاتلي الكريلا ووحدات حماية الشعب (YPG) اقتيادهن بالأم عويش في تنشئة بناتهن وأبنائهن وتعزيز روح المقاومة والدفاع عن الأرض ورفض الظلم والعبودية لديهن.

الأم عواش محمد، والدة مقاتل الكريلا محمد، أوضحت أنها زرعت ما زرعته الأم عويش في أبنائها، وأشارت إلى انضمام ابنها محمد عام 2012 إلى صفوف الكريلا، بالقول: "من هذا المنطلق توجّه ولدي إلى قمم الجبال ليدافع عن أرضه".

وأوضحت عواش محمد: "بولادة القائد عبد الله أوجلان وهبت الأم عويش الكرد أّملاً في تحقيق حريتهم"، مشددة أن يوم 4 نيسان (ذكرى ميلاد القائد عبد الله أوجلان) ليس كباقي الأيام، "بفضل تربية الأم عويش وجدنا الأمل بعد كل ما عانيناه من ظلم وعبودية على مرِّ آلاف السنين".

وأضافت الأم عواش: "مثلما دفعت الأم عويش بالقائد عبد الله أوجلان إلى عدم التزام الصمت أمام الظلم الذي يتعرض له، فقد غرست هذه الفكرة في عقل ولدي وقد سُرت في ذلك على نهج الأم عويش".

وأكدت أن كريلا الحرية "تدافع عنا ونحن هنا معهم قلباً وقالباً"، كما أكدت أنه "لا وجود لنا دونهم، نحن نكمل بعضنا البعض وسنستمر في مقاومتنا حتى تحقيق ما نصبو إليه".

الاحتذاء بشخصية الأم عويش

في حين أشارت ناديا إيمو، والدة المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب (YPG)، نجيب حنان، الذي انضم إلى مقاومة العصر، إلى أنها أبدت دعمها لفكرة انضمام ابنها إلى الوحدات، حيث حمل على عاتقه مهمة الدفاع عن الأرض وحمايتها من هجمات دولة الاحتلال التركي على عفرين 2018.

وأضافت لوكالتنا "تبنيت ما تمتعت به شخصية الأم عويش من خِصال. لم أعارض ولدي في انضمامه إلى وحدات حماية الشعب بل فتحت المجال أمامه؛ لأنني فخورة بالدرب الذي سلكه".

مؤكدة أن الدفاع عن الأرض هو حقٌ مشروع وثقافةٌ عززها القائد عبد الله أوجلان، ورأت "إنها فكرة الوجود والحقيقة والحرية، ومرحلة الانتقال من الظلام إلى النور".

'الأم عويش قدوتنا'

"تخلت ابنتي عن دراستها بعد أن علمت باختطاف القائد عبد الله أوجلان، وانضمت إلى صفوف الكريلا؛ لأنها كانت تدرك حقيقة القائد وما فعله من أجل قضية تحرر المرأة"، أكدت حياة شيخو والدة المقاتلة في قوات الدفاع الشعبي (كريلا)، بارين عفرين.

ورأت في الأم عويش قدوةً لها في تربية أولادها، وقالت: "تُعرف شخصية الأم عويش بالقوة وعدم التنازل عن حقوقها، حيث عززت من هذه الصفات في شخصية أبنائها وبناتها، وأنا أيضاً فعلت مثلها خلقت في ابنتي شخصية قوية وثقافة الدفاع عن الأرض والحق".

وزادت "كما أنجبت الأم عويش القائد عبد الله أوجلان، وتركته حراً وجعلته يعتمد على نفسه في كشف الحقائق، ويهتم بقضية الدفاع عن الأرض، أنا بدوري كأم لم أمنع ابنتي عندما توجهت إلى الجبال في سبيل تحقيق الحرية".

أعربت حياة شيخو عن دعمها لمقاتلي ومقاتلات الكريلا، في قولها: "لن نتخلى عن قضيتنا ولن نتراجع خطوة واحدة إلى الوراء حتى نحقق حرية القائد الجسدية وتحرير أراضينا المحتلة".

(ي م)

ANHA