​​​​​​​عن اغتيال اثنين من أعضاء حزب سوريا المستقبل.. أهالي الباب: لن يستطيع الأعداء كسر إرادتنا

وكان مجهولون قد استهدفوا يوم الأربعاء ١٢ كانون الثاني / يناير الجاري، عضوين في حزب سوريا المستقبل، أثناء أدائهما لواجبهما في بلدة العريمة شرق مدينة الباب وغرب مدينة منبج، وهما كل من، زكريا الجبار، وبشار الحاج بكور من مدينة الباب.

عن هذا الموضوع، قال أحمد اليوسف ابن عم الشهيدين، إن "هذا العمل إرهابي، باستهداف حراس مدنيين، وإجرام بكل معنى الكلمة، ونحن نعلم أن هؤلاء المجهولين جبناء لأنهم لم يواجهوا بالوجه، وهذا دليل على أنهم إرهاب".

وأضاف "إنها جريمة شنعاء، هدفها فقط كسر معنويات الشعب، لكن العكس هو ما حدث، فقد اكتسبنا قوة وإصراراً أكثر لنحارب كافة الأعداء الذين لن يستطيعوا النيل من إرادة الشعب".

واستنكر الموطن ميزر العمالة، وهو أحد وجهاء منطقة الباب وأدان ما وصفه بـ "الجريمة البشعة"، وأشار إلى أنها حركّت شعور كافة مواطني المنطقة، ووصف مرتكبيها بـ "الجبناء".

ووجه رسالته "مهما حاولت الأطراف المعادية كسر إرادة الشعب فلن تنجح، لأن هذا الشعب متكاتف مع بعضه وهكذا أعمال تقوي من إرادتنا وعزيمتنا ضد كافة الأعداء".

وبدورها، تحدثت عضوة مجلس حزب سوريا المستقبل لريف الباب، فاطمة محمد حميد، قالت "هذه الجرائم دليل على ضعف أعدائنا، بعد فشل محاولتهم في بث الفتن بين العشائر، لذلك يستهدفون أبناء العشائر، وخاصة الفئة الشابة؛ لأنها استطاعت تنظيم نفسها ضمن الأحزاب والمجتمع وأصبح لها دور فعال في المنطقة".

وبيّنت فاطمة أن "هذه الجرائم هي دليل على ضعف الأعداء؛ لذلك يحاولون ضرب الأمن والاستقرار الذي تنعم به مناطقنا، لكن بفضل تماسك مجتمعنا وجميع مكوناته لن يستطيعوا النيل من إرادة الشعب، وأتمنى أن يتم القضاء على كل أشكال الإرهاب والاحتلال في شمال وشرق سوريا خاصة، وسوريا عامة".

يشار إلى أن المئات من أهالي منبج شيعوا جثماني الشهيدين زكريا وبشار إلى مثواهما الأخير في مزار الشهداء بالمدينة خلال مراسم، أقيمت يوم أمس الجمعة 14 كانون الثاني/ يناير.

(ش س/ج)

ANHA