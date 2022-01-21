بعد درعا وحمص وريف دمشق، أطلقت حكومة دمشق ما يسمى بـ "التسويات" أو "المصالحات" في دير الزور والرقة، كفخاخ لإجبار الأهالي على الرضوخ للممارسات التي أنتجتها ضد الشعب السوري منذ بداية الأزمة، لزرع الفتنة بينهم.

وخلال لقاءات أجرتها وكالتنا مع أهالي مدينة الرقة، أثناء خروجهم في مظاهرة رافضة لهذه "المصالحات" التي تقوم بها حكومة دمشق، أعربوا عن رفضهم القاطع لها، مطالبين دمشق بحل شامل للأزمة السورية لا الإيقاع بهم عبر ما يسمى "المصالحات" الفردية.

الشيخ حسون الطه المرندي، قال: "نحن اليوم نعيد ثورتنا ضد النظام السوري وبشار الأسد وممارسته الوحشية ضد شعبه من قتل وقصف بالصواريخ والبراميل، كيف يمكن أن نعمل مصالحات معه وهو مَن هجّر الملايين من الشعب السوري وقتل الآلاف منّا".

مؤكداً "لن نكون أداة لبشار الأسد وأجهزته الأمنية التي لم ترحم صغيراً ولا كبيراً، واليوم يوجد الآلاف من المدنيين في سجونه، لماذا لا تكون التسويات لهؤلاء الأشخاص الأبرياء"، مضيفاً "إننا مستمرون في ثورتنا التي انطلقت من أجل حرية شعب كامل ولا نقبل بهذه المصالحات المسيئة لنا".

بدوره، أعرب الناشط المدني ناصر الصلال، عن رفضه لما يسمى "المصالحات، وقال: "إننا ضد هذه المصالحات التي أعلن عنها النظام والتي يروج لها عن طريق شبيحته الموجودين في مناطقنا".

وأردف "يجب على النظام أن يقوم بالمصالحة من عنده مع أجهزته الأمنية التي مات الآلاف من أبناء سوريا ضمن سجونهم"، ووصف هذه التسويات "بالضحك على اللحى" مؤكداً "إنها لا تعني لنا ولأهالي الرقة بشيء".

مشدداً على "أن التسويات الفردية هي دمار وفتنة للشعب السوري، وتفككه"، وأكد أن "حل الأزمة يجب أن يكون عن طريق تسوية شاملة لسوريا ويجب أن تكون بدايتها بإسقاط بشار الأسد".

(س ر)

ANHA