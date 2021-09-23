​​​​​​​أميركا تؤكد دعمها لليبيا مستقرة وخالية من التدخل الأجنبي

وشارك وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الأربعاء، في اجتماع وزاري حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، استضافته فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية الدول المشاركة في عملية برلين، بالإضافة إلى جيران ليبيا الإقليميين وممثلي الأمم المتحدة.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الأميركية، أن بلينكن أكد "دعم الولايات المتحدة لليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة وخالية من التدخل الأجنبي".

وشدد بلينكن على "دعم الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 كانون الأول/ ديسمبر".

وحثّ القادة الليبيين "على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة، على النحو الذي حددته خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الحاجة إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وقانوني".

كما أعرب وزير الخارجية الأميركية عن "دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الليبي في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بما في ذلك إزالة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2570".

وأكد بلينكن كذلك، على وقوف الولايات المتحدة مع "تجديد بعثة تقصّي الحقائق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول ليبيا، لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن الحاجة إلى وصول البعثة دون عوائق".

وتسعى ليبيا لتجاوز عقدٍ من العنف الدامي منذ سقوط نظام القذافي العام 2011، وما تلاه من فوضى ونزاعات على السلطة، لا سيما بين سلطتين متنافستين في الغرب والشرق.

(د ع)