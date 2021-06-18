​​​​​​​أميركا تتخذ أول قرار بشأن العقوبات على سوريا فيما يتعلق بكورونا

وأصدرت الخزانة الأميركية توجيهات جديدة بشأن تعامل الدول الخاضعة للعقوبات مع قضية مكافحة فيروس كورونا.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن الولايات المتحدة أصدرت تراخيص جديدة وإرشادات تسمح ببعض الأنشطة المرتبطة بمكافحة وباء كورونا، وتشمل التعامل مع دول تخضع لعقوبات مشددة وهي إيران وسوريا وفنزويلا، وفق وكالة "رويترز".

هذا وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أصدر في أول يوم عمل له بالبيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير مذكرة تدعو إدارته إلى مراجعة برامج العقوبات الأميركية لتقييم ما إذا كانت تعرقل عمليات مكافحة الوباء.

(ش ع)