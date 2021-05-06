وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، مجددًا التزام واشنطن بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها خلال زيارته إلى كييف في عرض للدعم بعد حشد كبير للقوات من قبل روسيا، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال بلينكن خلال أول تصريحات لمسؤول أميركي كبير في عهد بايدن في كييف "أنا هنا حقًّا لسبب بسيط للغاية، وهو، نيابة عن الرئيس بايدن، إعادة التأكيد - وبقوة - على التزامنا بالشراكة بين بلدينا، والتزامنا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها".

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين، في اجتماع عقد في لندن لكبار الدبلوماسيين من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى: "إذا اختارت روسيا التصرف بتهور أو عدوانية، فسنرد، لكننا لا نتطلع إلى التصعيد".

(م ش)