​​​​​​​أميركا تحث إيران على التوقف عن التصعيد النووي للعودة إلى المفاوضات

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء، أن إيران أحرزت تقدماً في تخصيب اليورانيوم على الرغم من تحذيرات الغرب من أن ذلك يهدد مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وأضافت أنها تحققت من أن إيران استخدمت 257 غراماً من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20% في شكل رابع فلوريد اليورانيوم من أجل إنتاج 200 غرام من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20%، وفق التقرير.

وأوضحت أن هذه الخطوة تعد الثالثة في خطة من 4 مراحل تعمل عليها إيران في هذا الإطار.

وفي هذا السياق، أكد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن مثل هذا التصعيد يهدد مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة لإيران.

ويذكر أن إيران أبرمت الاتفاق النووي مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا سنة 2015، وذلك بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.

وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ أن قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده منه وإعادة فرض عقوبات، بينما تنصلت إيران من التزاماتها بموجبه.

إلى ذلك، تخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق، وقد أجريت ست جولات بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو، من دون تحديد موعد لجولة جديدة.

(د ع)