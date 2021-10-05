وقال المسؤول الأميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة رويترز، إن الخبراء الأميركيين يعتقدون أن الوقت الذي تحتاجه إيران لجمع ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية "تقلص من حوالي 12 شهرًا إلى فترة تبلغ بضعة شهور" منذ انسحاب ترامب من الاتفاق.

ولفت المسؤول إلى أن زيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا إلى واشنطن، ستتيح للبلدين الحليفين تبادل معلومات المخابرات والتوصل إلى "تقييم أساسي" لمدى تطور برنامج طهران النووي.

وبموجب اتفاق عام 2015 النووي، قيّدت إيران برنامجها لتخصيب اليورانيوم في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018، وتعارض الحكومة الإسرائيلية الجهود الأميركية لإحياء الاتفاق.

(ل د)