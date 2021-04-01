وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان أنّ المبعوث الأميركي، تيم ليندركينغ، عاد، أمس، من رحلته إلى السعودية وعُمان، حيث عقد اجتماعات مثمرة مع كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين والعمانيين، بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس.

وشدّدت على ضرورة التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل وحل للأزمة اليمنية، مشيرًة إلى أنّ كل من ليندركينغ وغريفثس يواصلان العمل جنبًا إلى جنب، للمساعدة في التوصّل إلى وقف إطلاق النار، ومحادثات سياسية شاملة واتفاق سلام دائم يلبّي احتياجات اليمنيين كافّة.

وأضافت أنّ مناقشات المبعوث الأميركي الخاص، ركزت أيضًا على الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

وكانت السعودية طرحت الشهر الماضي مبادرة لوقف إطلاق النار، داعيةً إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، في حين رحبت الخارجية الأميركية بإعلان المملكة، يوم الثلاثاء الماضي، بتقديم أكثر من 422 مليون دولار لدعم منتجات الوقود في اليمن.

(د ع)