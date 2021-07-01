​​​​​​​أمين عليكو: تهديدات تركيا لمنبج هدفها إحياء داعش مرة أخرى

تستمر الدولة التركية بإطلاق تهديدات باحتلال مدينة منبج التي تنعم بالأمن والعيش المشترك بين مكوناتها منذ تحريرها من يد داعش، وبهذا الخصوص، تحدث عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب في لقاء مع وكالتنا.

وقال أمين عليكو بأن مدينة منبج تُعرف بأخوة الشعوب من الكرد والعرب والتركمان والشركس، والدولة التركية تحاول بكافة الوسائل خلق الفتن بين هذه الشعوب وبينها وبين الإدارة الذاتية الديمقراطية وأيضاً استغلال هذه الشعوب من أجل أجنداتها كما فعلت مع المجموعات المرتزقة.

"عادت الحياة لمنبج بعد التحرير"

وتطرق عليكو إلى أوضاع منبج أثناء سيطرة مرتزقة داعش على المدينة، وأكد أن أهالي المدينة كانوا يعيشون حالة من الرعب وعدم الاستقرار، وأنه بعد تحرير المدينة من قبل قوات سوريا الديمقراطية وأبناء المنطقة عادت الحياة والفرح إلى قلوب الأهالي، وقال: "ويجب ألا ينسى أحد هذه الحقيقة بأن قسد وأبناء منبج هم من حرروها وهم من سيواصلون حمايتها والدفاع عنها".

"هدف تركيا إحياء مرتزقة داعش من جديد"

وعن أهداف التهديدات التركية بين الحين والآخر للمدينة قال عليكو: "الاحتلال التركي يهدد مدينة منبج باستمرار وهدفه إحياء مرتزقة داعش مرة أخرى ودعم خلاياهم في المنطقة"، وأضاف: "ولكن إرادة شعوب المنطقة أقوى من أهداف تركيا وستفشل جميع مخططاتهم وسياساتهم تجاه المنطقة".

وطالب أمين عليكو الشعب بكافة مكوناته بالوقوف في وجه المخططات التركية والتصدي لأي محاولة لاحتلال مدينتهم، قائلاً: "على أهالي منبج أن ينظموا أنفسهم وأن يتكاتفوا لمواجهة أي تهديدات وهجمات على المدينة، فتركيا تريد ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة وإعادتهم لعهود الظلام".

"الصمت الدولي يشجع تركيا على التمادي"

وبيّن عليكو بأن "المشروع التركي هو مشروع توسعي احتلالي يمتد من كركوك حتى مدينة حلب، فالاحتلال يهدد منبج لقطع الطريق الواصل بين شرق الفرات والشمال السوري لإبادة الشعب في المناطق المحتلة كعفرين، والشهباء وسري كانيه وكري سبي".

واستنكر عليكو الصمت الدولي وصمت التحالف الدولي وروسيا حيال كل انتهاكات وجرائم تركيا تلك، وأضاف :"يجب على المجتمع الدولي وروسيا وعلى رأسه التحالف الدولي وضع حد لممارسات الدولة التركية تجاه شعوب شمال وشرق سوريا، لأن المحتل التركي هدفه نهب خيرات سوريا واتباع سياسة التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة".

وقال أمين عليكو في نهاية حديثه بأن مدينة منبج أصبحت مدينة أخوة الشعوب وتكاتف المكونات مع بعضهم البعض، "فالدولة التركية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية يجدون هذا التكاتف والأخوة خطراً على سياساتهم، لذا تحاول تهديد المنطقة لتنفيذ مشروع إعادة أمجاد العثمانية تحت مسمى الميثاق الملي واحتلال منبج".

(ل)

ANHA