​​​​​​​أمطار غزيرة في إيران هي الأكثر منذ قرن

أسفرت فيضانات عن إصابة 20 شخصاً في شمال إيران بعد هطول أمطار على المنطقة، وصفها مسؤولون بأنها الأشد غزارة منذ قرن، وفق ما أفاد الإعلام الإيراني.

هطلت الأمطار على مدينتي أستارا وتالش الواقعتين على سواحل بحر قزوين قرب الحدود مع أذربيجان منذ الأحد.

وقال مدير إدارة الأزمات في محافظة غيلان أمير مرادي لوكالة "إسنا" الإخبارية "تساقطت أمطار غزيرة.. فوق أستارا لم تشهد البلاد مثلها منذ 100 عام".

وأكدت وكالة "مهر" الإيرانية إصابة 20 شخصا بجروح.

ونقلت وكالة "إرنا" الإخبارية عن مسؤولين قولهم إنهم يتوقعون المزيد من الفيضانات اليوم في محافظة غيلان ومناطق غربية من محافظة مازندران المجاورة.

وأدت الفيضانات إلى انهيار جسر في أستارا وأحدثت أضراراً في جسر آخر، حسب وكالة "تسنيم".

والعام الماضي، ضربت فيضانات 21 من محافظات إيران الـ 31، ما أسفر عن سقوط 96 قتيلاً على الأقل، حسب السلطات.

(م ش)