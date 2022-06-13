​​​​​​​أمسية شعرية في حلب استنكاراً للعزلة على القائد أوجلان

في إطار سلسلة الفعاليات المنددة بالعزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان منذ 24 عاماً من قبل السلطات التركية في سجن إيمرالي، نظمت حركة الهلال الذهبي ومنتدى حلب الثقافي أمسية شعرية، شارك فيها عدد من الشعراء والمثقفين.

وأقيمت الأمسية الشعرية في حديقة عفرين الواقعة في حي الأشرفية بمدينة حلب، و حضرها العشرات من أهالي الحي.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها تقديم معزوفات موسيقية قدمها عازف الكمان إدريس مصطفى.

واستمرت الأمسية بقراءة قصائد شعرية باللغتين العربية والكردية، قرأها 4 شعراء من حي الشيخ مقصود وهم كل من الشعراء زوزان دهار، ليلى خالد، محمد شيخ قنبر وفاروق فقه.

وتمحورت مواضيعها حول العزلة المفروضة على القائد أوجلان، والمقاومة التي يبديها القائد عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي منذ 24 عاماً، وعن توحيد الصف الكردي.

وانتهت الفعالية بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبدالله أوجلان.

(ك)

ANHA