​​​​​​​أمسية غنائية في مقاطعة الشهباء تظهر التلاحم بين مكونات المنطقة

ضمن سلسلة فعاليات "صدى الثقافة" المستمرة منذ مطلع العام الجاري في مقاطعة الشهباء، نظمت اليوم لجنة الثقافة والفن لمقاطعة الشهباء بالمشاركة مع اتحاد المثقفين لمقاطعة عفرين أمسية غنائية شارك فيها عدد من الفنانين وكبار السن من المكونين العربي والكردي.

وتضمنت الأمسية رسالة واضحة للقوى المعادية التي تحاول خلق شرخ بين جميع المكونات في شمال وشرق سوريا وأظهرت التلاحم بين المكونات في شمال وشرق سوريا المتمثل بمشروع أخوة الشعوب، وذلك من خلال تقديم فقرات غنائية من التراث العربي الأصيل، إضافة لإعداد خبز التنور (خبز الصاج) من قبل الأمهات وإعداد القهوة العربية، وذلك تحت خيمة وسط قرية أم الحوش.

وحضر الأمسية العشرات من سكان قرية أم الحوش ومهجري عفرين، وأعضاء وعضوات في المؤسسات المحلية في الشهباء.

وبدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في مقاطعة عفرين عصمت حسن، قال فيها: "إن أهالي شمال وشرق سوريا أصبحوا قوة بالتلاحم بين جميع المكونات أمام القوى الظلامية التي تحاول النيل من إرادة شعوب المنطقة".

وأشار حسن إلى أن أعداء شعوب شمال وشرق سوريا يحاولون اللعب بمقدرات الشعوب وخيراتها ويعملون على محو تاريخنا، كما يسعون إلى تسخير الشعوب لتنفيذ أجنداتهم وتجييش الشعوب لتحقيق مآربهم على أراضينا.

وشدد حسن في حديثه، "إن التاريخ المزور الذي دونته القوى الظلامية لا نعترف به لأننا نحن أصحاب الأرض وأحفاد التاريخ الحقيقي".

وبعدها قدمت فرقة أم الحوش فقرات غنائية من التراث العربي، من ثمة قدمت فرقة برخدان للرقص الفلكلوري الكردي فقرة، تلاها إلقاء بعض أبيات الشعر من قبل عضو لجنة الثقافة والفن لمقاطعة الشهباء محمد ويسي، وعضوة لجنة الثقافة والفن لمقاطعة عفرين بارين محمد.

واختتمت الأمسية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني العربية والكردية.

(ف إ)

ANHA