​​​​​​​أمسية فنيّة في حلب بحلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدّ المرأة

وحضر الأمسية الفنيّة التي نظّمتها حركة المرأة الشابة بالتعاون مع حركة الهلال الذهبي في قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربيّ من حي الشيخ مقصود، العشرات من النساء.

وزيّنت قاعة الأمسية بصور القائد عبد الله أوجلان، وصور الشهيدات.

بدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء عدّة قصائد شعرية من قبل النساء والتي تنادي بحرية المرأة والإشادة بدورها الرياديّ في المجتمع، والدعوة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة ضمن العائلة والمجتمع.

ومن ثمّ اختتمت الأمسية بتقديم فرقة الشّهيدة فاجين لحركة الهلال الذهبي عدداً من الأغاني الثوريّة.

(ع س-م ع/ إ)

ANHA