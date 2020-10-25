وقالت البعثة الدبلوماسية على موقعها الإلكتروني إن "سفارة الولايات المتحدة في باكو تلقت معلومات تتمتع بالصدقية عن هجمات إرهابية وعمليات خطف محتملة تستهدف مواطنين أمريكيين وأجانب في باكو".

وأضافت السفارة أن "الرعايا الأمريكيين مدعوون إلى توخي المزيد من الحذر في الأماكن التي قد يجتمع فيها أمريكيون أو أجانب"، بما في ذلك الفنادق الكبيرة في العاصمة، من دون مزيد من التفاصيل عن مصدر هذه التهديدات.

وأعلنت البعثة الأمريكية في تركيا الجمعة عن تعليق جميع أعمالها مؤقتاً، بعدما أفادت تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية وعمليات خطف ضد المواطنين الأمريكيين والأجانب في تركيا.

(س ر)