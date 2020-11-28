​​​​​​​أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية وروسية داعمة لبرنامج إيران النووي

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربع شركات في الصين وروسيا لدعمها البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف: "سنواصل استخدام كل العقوبات المتوفرة لدينا لمنع إيران من زيادة قدرتها النووية".

وفرضت واشنطن، الأربعاء، إجراءات عقابية على شركتين مقرّهما في الصين هما "شنغدو بِست نيو ماتيريالز" و"زيبو إيليم ترايد"، وعلى شركتين مقرّهما في روسيا هما "نيلكو غروب" و"جوينت ستوك كومباني إيليكون".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ هذه الشركات المتهمة "وفّرت تكنولوجيا متطورة ومعدات لبرنامج الصواريخ النووية الإيراني" وستُواجه قيودًا لمدة عامين.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى الضغط على إيران، عبر فرض عقوبات اقتصادية قاسية، بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.

بينما ترغب إيران في العودة إلى الاتفاق النووي إذا ما رفع الديمقراطي جو بايدن المنتخب مؤخرًا لرئاسة الولايات المتحدة، العقوبات عنها، لا سيما وأنه أبدى نيته للعودة إلى الاتفاق.

(س ر)