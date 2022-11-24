​​​​​​​أمريكا تدعو دولة الاحتلال التركي إلى وقف فوري لهجماتها على شمال وشرق سوريا

وقال المبعوث الأمريكي الأعلى في شمال وشرق سوريا نيكولاس جرينجر، في بيان بخصوص الهجمات الأخيرة لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا:" تعارض الولايات المتحدة بشدة العمل العسكري الذي يزيد من زعزعة استقرار حياة المجتمعات والأسر في سوريا"، ودعا" إلى وقف التصعيد فورا".

واعتبر المبعوث الأمريكي: "التصعيد في سوريا في الأيام الأخيرة خطير بشكل غير مقبول ويهدد سلامة المدنيين والمسؤولين الأمريكيين والقوات العسكرية الأمريكية. هذه الأعمال تخاطر بالتقدم الذي أحرزه التحالف بشق الأنفس ضد داعش وتهدد معركتنا المستمرة ضد داعش للتأكد من أن المجموعة لا يمكن أن تعاود الظهور أبدا".

وأعرب جرينجر:"عن بالغ قلقنا وخالص تعازينا في الخسائر في أرواح المدنيين التي حدثت نتيجة التصعيد الأخير. لقد أبلغنا باستمرار مخاوفنا الجادة إلى تركيا حول تأثير التصعيد على المدنيين وهدف القضاء على داعش. لقد حثيّنا على عدم القيام بمثل هذه العمليات مثلما حثينا شريكنا السوري على عدم الاعتداء أو التصعيد".

(م)