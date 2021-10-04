​​​​​​​عمر صالح: الإيزيديون في شنكال يحمون أنفسهم ويقاومون في وجه محاولات PDK الاستفزازية

بعد أن أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال، بياناً، أعلنت فيه رفضها لدخول قوات مسلحة تابعة لحزب الديمقراطي الكردستاني إلى شنكال، خرج أهالي شنكال إلى مداخل القضاء وأغلقوها لمنع مرورهم.

رئيس حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي عمر صالح أكد أنهم لن يقبلوا على الإطلاق بتواجد قوات مسلحة تابعة لـ PDKفي أراضي شنكال والترويج للانتخابات النيابية العراقية لصالحهم، وقال "الحزب الديمقراطي الكردستاني يتلقى التعليمات من تركيا ويحاول إتمام ما لم يستطع داعش القيام به"

PDK يحاول تطبيق اتفاقية الخيانة التي وقعت في 9 تشرين الأول

عمر صالح أشار أن الديمقراطي الكردستاني يسعى لتطبيق الاتفاقية التي وقعها مع الدولة العراقية بإملاءات تركية وتابع" اليوم يحاولون إفشال مشروع الإدارة الذاتية في شنكال وضرب المكتسبات التي تحققت بفضل مقاومة أساييش إيزيدخان ووحدات مقاومة شنكال وجميع المؤسسات في قضاء شنكال".

وأضاف بحجة الانتخابات والترويج لمرشحيهم يحاولون الدخول لشنكال، وقبل الآن أيضاً حاولوا كثيراً وكل ذلك بأوامر تركيا لتنفيذ اتفاقية الخيانة التي وقعت في 9 تشرين الأول 2020.

وأكد أن "أهالي شنكال لن يقبلوا بدخولهم تحت أي حجة كانت، ويطالبون بمحاسبتهم عما فعلوه في عام 2014 وتركهم في يد داعش وجاء في حديثه: "نحن كأهالي شنكال مستعدون لأن نقف في وجه كافة محاولات PDK الاستفزازية. وأبلغنا أيضاً الإيزيديين المتعاملين معهم وحذرناهم بألا يقعوا في فخ خلق الاقتتال معنا والتعاون لدخولهم".

عمر صالح أكد أنهم على تواصل وتنسيق مع الحكومة العراقية وطالبوهم بعدم السماح بدخول أي مجموعات مسلحة لداخل قضاء شنكال وقال: "من دون شك نحن لا نثق لا بالحكومة العراقية ولا بالحزب الديمقراطي الكردستاني، هدفهم الوحيد هو تدمير المكتسبات التي حققها أبناء إيزيدخان الذين حاربوا في وجه داعش وقاموا في سبيل إنهاء وجوده".

مقاومتنا تجري وفق مبدأ الحماية الذاتية

رئيس حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، أكد أن PDK يحاول النّيل من إرادة أهالي شنكال وتابع: الإيزيديون في شنكال استمدوا من الفرمان الـ 73 العبر والدروس الكثيرة، ونظموا أنفسهم على أساس الحماية الذاتية، ومنذ ساعات الصباح الأولى تجمعوا على هذا الأساس في مداخل شنكال وجهزوا أنفسهم واتخذوا قرارهم بعدم السماح لقوات الديمقراطي الكردستاني بالمرور وحماية تراب إيزيدخان بكرامتهم.

وأشار أن الحزب المذكور يحاول وبالتنسيق مع الدولة التركية إنجاز ما لم يستطع داعش فعله في شنكال، وتابع:"يحاولون ضرب الاستقرار في شنكال وخلق الفوضى، أبناؤنا كيفما حموا في الأمس أهلهم من داعش اليوم يحمونهم من مخططاتهم المستمرة".

وقال: "سنقف أمام من يتاجر بشنكال مع الأعداء ولن نسمح لهم بالنزول في أرض شنكال التي تُحمى بكرامة أهلها.

عمر صالح أشار أن شعبية الحزب الديمقراطي وقوتهم ضَعفت، لذا يحاولون التواجد مرة أخرى في شنكال لاسترجاع جزء من حشدهم، ومن الواضح أنهم لا يستطيعون القيام بحملاتهم الانتخابية في باشور ويعلمون جيداً أن لا أحد يدعم مرشحيهم الذين اختاروهم لذا يحاولون التوجه لشنكال بقوات عسكرية كبيرة واستفزاز الإيزيديين".

يجب على الشعب الكردي في كل مكان الانتفاض في وجه مواقف PDK العدائية

رئيس حزبADE عمر صالح طالب عموم الشعب الكردي بدعم ومساندة إيزيدخان، جاء في حديثه: "مثلما وقف شعبنا في عام 2014 أمام هجمات مرتزقة داعش يجب عليهم اليوم أيضاً الوقوف في وجه مخططات PDK العدائية ضد شنكال وألا يسمحوا بدخولهم مرة أخرى إلى شنكال وعلى كل من يعلن نفسه متضامن مع أهالي شنكال ردع المحاولات الاستفزازية والمواقف العدائية للديمقراطي الكردستاني.

واختتم: "على الشعب في أجزاء كردستان الأربعة الانتفاض ضد سياسات الخيانة التي ينتهجها PDK ونحن كأهالي شنكال سنقاوم أمامها ولن نتراجع عن مواقفنا".

(سـ)

ANHA