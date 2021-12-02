​​​​​​​عمر أوجلان: يجب تصعيد النضال من أجل معرفة ما يجري في إمرالي

تفرض السلطات التركية عزلة مشددة بحق القائد عبد الله أوجلان، فمنذ منذ 25 آذار من عام 2012 وحتى الآن، لم تتمكن أسرة القائد أوجلان من اللقاء به، وكان الاتصال الأخير معه في 25 آذار 2021، وذلك عبر الهاتف. بعد أن تم نشر بعض المزاعم حول حياة القائد أوجلان على بعض مواقع التواصل الافتراضي، في 14 آذار، وحينها قُطع الاتصال الذي دام لـ 5 دقائق فقط.

البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة رها، عمر أوجلان، قال في حديث لفضائية ستيرك، اليوم، إن الدولة التركية تشدد العزلة على المعتقلين في إمرالي (القائد عبد الله أوجلان وعمر خيري كونار وهاميلي يلدريم وويسي آكتاش).

وأشار عمر أوجلان إلى أن السبب الرئيس للعزلة بحق القائد عبد الله أوجلان هو منع صدور أي توجيهات أو تعليمات من هناك لشعوب الشرق الأوسط، ووصف هذه السياسية بالسيئة.

وبيّن عمر أوجلان أن القائد عبد الله أوجلان يمثل الديمقراطية؛ لذلك تفرض عليه عزلة مشددة، وأكد أن هذا الموضوع محور رئيس في كردستان وأوروبا، ودعا شعب كردستان وأصدقاءه إلى تنظيم الفعاليات. وقال: "أوجلان تجاوز عمره الـ 70 عاماً، ومن المفترض أن يتمتع بكامل حقوقه القانونية، والعزلة تشكل خطراً على حياته".

عمر أوجلان أوضح أيضاً: "ليس لدينا أي معلومات بصدد صحة القائد عبد الله أوجلان ورفاقه، وهذا مثار قلق بالنسبة لنا".

وأكد عمر أوجلان أنهم التقوا عدداً من مؤسسات حقوق الإنسان في أوروبا من أجل وضع القائد، وقال: "البعض من هذه المؤسسات الحقوقية تقوم بعمل جيد". وأكد على ضرورة أن يصعّد الشعب الكردي والكردستاني نضاله بشكل أكبر من أجل معرفة ما يحدث في إمرالي الآن.

وعقدت أسر القائد عبد الله أوجلان والسجناء السياسيين، عمر خيري كونار، وهاميلي يلدريم وويسي آكتاش في سجن إمرالي، مؤتمراً صحفياً في البرلمان التركي، أمس الأربعاء، وأعربت عن قلقها حيال صحة القائد أوجلان ورفاقه المعتقلين، داعية المؤسسات المعنية إلى أداء مسؤولياتها بشكل فوري، وأهابت بالرأي العام تسليط الضوء على الانتهاكات في إمرالي