​​​​​​​عمليتان نوعيتان للكريلا و215 هجوماً للاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، بخصوص العمليتين اللتين نفذتهما قواتها وهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا: جاء في نصه:

"مساء 17 حزيران، نفذت قواتنا الكريلا عملية نوعية ضد المحتلين في ساحة المقاومة بتلة هكاري، ولم تتوفر المعلومات المؤكدة عن عدد القتلى والجرحى للاحتلال التركي، كما حلّقت مروحية هليكوبتر في سماء الساحة بعد عملية قواتنا الناجحة.

ـ 18 حزيران، استهدف مقاتلونا الكريلا في تمام الساعة 12:30، جيش الاحتلال التركي في تل الشهيد شاهان، بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي

ـ 16 و17 حزيران، قصفت طائرات حربية للاحتلال التركي ساحة سريه متينا التابعة لمنطقة متينا مرتين، وساحات تل جودي وتلة بهار في منطقة الشهيد دليل غرب زاب 3 مرات، وساحات سنينه ونهر لولان في منطقة خاكورك 3 مرات.

ـ 17 حزيران، قصفت مروحيات هجومية للعدوان التركي في ساحة المقاومة في تل هكاري بمنطقة متينا 11 مرة على التوالي.

ـ 17 و18 حزيران، تعرضت ساحة المقاومة لمنطقة سيدا في زاب، وساحات المقاومة في تل جودي، وتلة آمدية، وتلة بهار في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، بالإضافة إلى ساحة المقاومة في تلتي هكاري وكولكا في منطقة متينا لقصف المدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة، 196 مرة.

وفي التواريخ ذاتها، حاول جيش الاحتلال التركي تدمير خنادقنا في ساحة المقاومة بتل إف إم (FM) الواقع في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، بواسطة الجرافات".

(ل م)