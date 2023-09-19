​​​​​​​عملية نوعية تسفر عن مقتل 15 مرتزقاً للاحتلال التركي

كشفت قوات تحرير عفرين، قبل قليل، عبر بيان كتابي، حصيلة عملياتها العسكرية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في مناطق مختلفة من الشمال السوري المحتل، جاء فيه:

"بتاريخ 18 أيلول، نفّذت قواتنا عملية نوعية في أحد مواقع مرتزقة الاحتلال التركي في قرية عبله التابعة لمدينة الباب، أسفرت عن مقتل 15 مرتزقاً وإصابة 6 آخرين، كما تم تدمير 3 مواقع محصنة للحراسة و3 دراجات نارية وسيارة ومخزناً للذخيرة، كما تم الاستيلاء على 6 بنادق كلاشنكوف مع 2 من حاملات المخازن و12 مخزناً لسلاح الكلاشنكوف ورشاش BKS مع سلسلة طلقات تابعة لها وبندقية B_7 و 4 قنابل يدوية وهاتف محمول وهوية عسكرية للمرتزقة".

(ل م)