​​​​​​​عملية للتنظيف وتسوية طرق رئيسة تنطلق في الباغوز

عملية النظافة نسقتها البلدية مع مجلس الشهيد سالم العبد الله في الباغوز بريف دير الزور الشرقي، وتهدف إلى تنظيف البلدة من القمامة والأوساخ المنتشرة وترحيلها.

هذا وإلى جانب التنظيف تقوم آليات بلدية الشعب بتسوية بعض الطرق المهترئة داخل البلدة، وتسويتها بالحجر المكسر(البقايا).

كما وشارك بعض أهالي البلدة في تقديم جراراتهم بشكل طوعي للعمل في عملية النظافة وتسوية الطرق.

وبحسب المشرفين في بلدية الشعب، فإن العمل يجري في الطريق الممتد من بلدة السوسة إلى الباغوز بطول 9 كم، الذي كان قد تعرض للتخريب والدمار أثناء عملية تحرير المنطقة من مرتزقة داعش.

ومن المقرر أن تستمر عملية النظافة حتى نهاية الأسبوع، لتشمل قرى موزان والسفافنه وحويجة المشاهدة وحي الشيخ حمد وحي الخنافرة وأحياء وادي شويح والشهابات والحمزات والخلف وحي الداوود.

وكانت بلدية الشعب في بلدة هجين قد أطلقت، بتاريخ 5 حزيران الجاري، عملية تنظيف عامة أيضاً، استمرت 3 أيام.

ويذكر ان بلدة الباغوز كانت اخر معاقل مرتزقة داعش، وتم تحريرها من قبل قوات سوريا الديمقراطية في الـ 23 من آذار عام 2019، وبتحريرها أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن هزيمة داعش جغرافياً.

(ث ع/سـ)

ANHA