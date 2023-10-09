​​​​​​​عملية حماس والقصف المتبادل بين قوات دمشق ومرتزقة تركيا محاور الصحف العربية

تطرقت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم إلى القصف من قبل حكومة دمشق على أرياف إدلب وحماة، بالإضافة إلى تداعيات الصدام بين حماس وإسرائيل، إلى جانب المسار المتوقع لهذا الصدام.

قصف على مناطق مرتزقة الاحتلال التركي

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق تطرقت صحيفة الوطن التابعة لحكومة دمشق، إلى القصف المكثف الذي تنفذه الأخيرة والطائرات الروسية على مناطق مرتزقة الاحتلال التركي في أرياف إدلب وحماة، ووضعت الصحيفة هذا القصف ضمن ما أسمته "عملية الثأر لشهداء وجرحى الكلية الحربية".

استهداف التحالفات الأمنية الإقليمية

بخصوص التطورات الأخيرة بين حماس وإسرائيل، أشارت صحيفة العرب إلى أن عملية حماس المباغتة على إسرائيل استهدفت أيضاً الجهود المبذولة لتشكيل تحالفات أمنية إقليمية جديدة، وكذلك طموحات إيران الداعم الرئيس للحركة. وتزامن الهجوم الذي بدأ السبت، وهو أكبر توغل داخل إسرائيل منذ عقود، مع تحركات تدعمها الولايات المتحدة لدفع السعودية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل اتفاق دفاعي بين واشنطن والرياض، وهو أمر قد يبطئ وتيرة التقارب السعودي - الإيراني في الآونة الأخيرة.

حرب أوسع

شبكة الحرة رأت بدورها أن المعركة الحالية بين إسرائيل وحماس من الممكن أن تتحول إلى حرب أوسع، ما يهز منطقة الشرق الأوسط التي تعاني بالفعل من العديد من الأزمات، فضلاً عن استضافتها للعديد من القوات الأميركية، ولفتت إلى أن الحديث يتزايد في واشنطن وخارجها عن ضلوع إيران في هجوم حماس، خاصة أنها تقدم الدعم المالي والعسكري لحركة حماس منذ فترة طويلة.

(ي ح)