​​​​​​​عملية فدائية تسفر عن مقتل ما يزيد عن 30 عسكريا تركياً

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم بياناً للرأي العام بصدد العملية التي نفذتها المقاتلة في صفوف قوات الكريلا سما كوجر، والتي أدت إلى تفجير خط تزويد تركيا بالغاز الطبيعي من إيران.

وجاء في نص البيان:

"في إطار حملة النصر الثوري، المستمرة في ولاية سرحد، نفذت رفيقتنا سما كوجر عملية فدائية استهدفت من خلالها جنود جيش الاحتلال التركي المتمركزين بالقرب من خط أنابيب الغاز الطبيعي في معبر غوربولاك الحدودي في ناحية بازيد في آكري .

رفيقتنا اشتبكت مع قوات الاحتلال، وتمكنت من تفجير 5 عربات عسكرية أتت لمؤازرة الجنود، وفجّرت معها خط أنابيب الغاز أيضاً .

وكانت نتيجة العملية، أن دُمّرت العربات بالكامل، وقُتل ما يزيد عن 30 جندياً تركياً إلى جانب إصابة العشرات بجروح مختلفة، هذه العملية جاءت لاستذكار شهدائنا علي بلنك، جيجك بوتان ودلكش بوتان.

وسجل الشهيدة سما كوجر التي نفذت العملية الفدائية هي:

الاسم الحركي : سما كوجر

الاسم والنسبة: روشن أشكارا

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم والأب : قدرت – حسنو

مكان وتاريخ الاستشهاد: 31آذار 2020/ آكري".

هذا وخلال البيان تقدمت قوات الدفاع الشعبي بالعزاء لذوي الشهيدة سما ورفاق دربها وعاهدت على مواصلة درب النضال والاحتذاء بميراث الشهداء حتى الوصول للنصر .

(سـ)