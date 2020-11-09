​​​​​​​عملية ضد الشرطة التركية في أيوب سلطان

استهدفت وحدات آينور آدا التابعة للحركة الديمقراطية النسائية المتحدة في حي أيوب سلطان بإسطنبول دورية تابعة لشرطة الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان الكتابي بخصوص العملية ما يلي: "في السابع من تشرين الثاني، استهدفت وحدات آينور آدا التابعة للحركة الديمقراطية النسائية المتحدة دورية تابعة للشرطة التركية في حي أيوب سلطان في مدينة إسطنبول أثناء تجوالها في منتصف الليل أمام بوابة القصر.

وهدّد بيان الوحدات بمزيد من العمليات ضد الشرطة التركية "جهاز شرطة القصر الذي أصبح ملاذاً للاغتصاب والاعتداء والتعذيب، ويُكافَأ على عدائه للمرأة وللشعب، وتتم حمايته في محاكم القصر، ويُكافَأ من قبل السلطات، وتقوم قوات الشرطة على تحويل 'الشهود السريين واعترافاتهم' إلى أسلوب هجومي للفاشية وموجة من الاعتقالات والخطف، وهم أنفسهم الذين يقومون بالتوقيع على قرارات المؤامرة والتهديد ويحاولون أسر الثوار، وليعلموا جيداً أن هؤلاء الرؤساء من الشرطة المتآمرين كأمثال موسى المتعدّي لن يفلتوا من عدالة المرأة".

وأضاف البيان "حسابنا لن يتم داخل قصور العدالة ولكن سيكون عن طريق طلقات رصاصاتنا التي خُتمت بختم النساء القياديّات مثل آينور وجرن وساريا ودلال، وعمليتنا هذه نُفِّذت في إطار الدعوة للتعبئة الثورية تحت شعار "سينتصر نضال حرية المرأة، وستنهار الفاشية" إحياءً للذكرى الأولى لاستشهاد آينور آدا".

(م)